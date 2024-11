Microcredito di Libertà per le donne vittime di violenza: Puglia unica regione italiana premiata

Donne vittime di violenza.

Per molte la mancata indipendenza economica diventa il ricatto per continuare a restare in relazioni tossiche.

La Regione Puglia lavora per favorire l’emancipazione con una serie di misure ad hoc, tra cui quella nazionale del Microcredito di Libertà, per cui negli scorsi giorni è stata premiata a Roma, nella sede dell’Inail.

Un premio conferito per la funzione di raccordo che la Regione ricopre tra il Ministero e la rete territoriale di case rifugio e centri antiviolenza, permettendo alle donne che hanno subito violenza di ottenere un finanziamento a tasso zero per l’avvio e lo sviluppo di un’attività imprenditoriale.

Stamattina, Marina Luzzi ne ha parlato con Valentina Romano, direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia.