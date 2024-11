Siglato il protocollo operativo a tutela del parto in anonimo

Posted at 14:18h in NOTIZIE by Redazione in EVENTI

Condividi la notizia

Sottoscritto ieri, nell’aula dibattimento del Tribunale per i Minorenni di Taranto, il protocollo operativo “Parto in anonimo ed altre situazioni di pregiudizio per il neonato” .

Stabilite le linee guida e le procedure condivise tra operatori sanitari e autorità giudiziaria.

Tra gli obiettivi principali, la tutela della donna durante gravidanza e parto, garantendo il diritto all’anonimato e la riservatezza di chi decide di non riconoscere il neonato, nonché la protezione del bambino stesso, dalla nascita all’affido.

A siglare il documento, Patrizia Famà, presidente del Tribunale per i Minorenni di Taranto; Pina Montanaro, procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Taranto e Vito Gregorio Colacicco, direttore generale Asl Taranto.

Le nostre interviste