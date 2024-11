Taranto Joint Stars 2024, si è conclusa ieri l’esercitazione nazionale della Difesa

Posted at 14:15h in NOTIZIE by Redazione in EVENTI

Condividi la notizia

Si è conclusa ieri alla base navale di Taranto Joint Stars 2024, la più grande esercitazione della Difesa, che ha coinvolto per venti giorni circa 600 militari interforze, impiegati tra la nostra città e la base aerea di Poggio Renatico, in Emilia-Romagna.

Una simulazione di un possibile scenario di conflitto, in cui vengono affrontate situazioni di diversa complessità, dalla gestione degli scenari di crisi al contrasto delle fake news.

Un flusso continuo caratterizzato da briefing, riunioni tecniche e decisioni, con l’obiettivo di evitare quanto più possibile l’escalation militare, prediligendo la soluzione diplomatica.

Su questa giornata, e sull’importanza di questa esercitazione, ci dice di più Dario Murri