Alberi secchi. L’associazione Lignum al Comune: “Per evitare lo scempio, vanno piantati ora”

Una città più green ma con i tempi giusti di piantumazione. L’associazione “Lignum – Alberi per Taranto” chiede al Comune di Taranto che gli alberi vengano piantati in queste settimane, per evitare che si secchino. I mesi migliori per procedere sarebbero infatti quelli invernali, in particolar modo novembre e dicembre.

“La scorsa estate, per vicissitudini dovute a un rimbalzo di responsabilità in merito all’irrigazione, numerosi alberi piantati dal Comune di Taranto con l’iniziativa denominata “Green Passage” nelle zone di via Lago di Leonessa, Cimino, Paolo VI, via Magnaghi, Salinella ed altri luoghi della nostra città sono morti stecchiti. Tuttavia la questione relativa alla mancata irrigazione fece da parafulmine ad una defezione altrettanto grave: i tempi di piantumazione. Una messa a dimora fatta durante un periodo più caldo e comunque più vicino all’estate, marzo nel nostro caso, sottopone l’albero ad una pluralità di svantaggi, costituiti da un lato dalla calura crescente e, dall’altro, dalla necessità di emettere nuova vegetazione pur non potendo beneficiare delle dovute energie, dato l’apparato radicale poco sviluppato. Insomma, un albero piantato nel periodo sbagliato non è quasi mai pronto”.

Marina Luzzi ha parlato di tutto questo con il presidente dell’associazione “Lignum-Alberi per Taranto”, Luca Borsci