A Martina un incontro sui diritti delle persone con disabilità

Posted at 14:28h

Conoscere e far conoscere i diritti di tutte le persone che vivono una disabilità e dei loro caregiver, è stato l’obiettivo dell’incontro “Diritti della Persona con disabilità e pari opportunità”, tenutosi sabato 30 novembre all’hotel Park San Michele di Martina Franca.

L’incontro è stato organizzato da A.I.D.A – Associazione per l’integrazione delle persone con disabilità e A.M.A.R. Down – Associazione Martinese Autonoma Ragazzi Down

