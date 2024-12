Ieri un concorso sul motorismo storico per sensibilizzare sulla sindrome di down

Ieri, presso il centro commerciale Porte dello Jonio a Taranto, l’ormai tradizionale appuntamento con “Incontro d’autunno”, evento dedicato agli appassionati di motorismo storico, organizzato dal Club Jonico “I Delfini” e da ”Associazione Italiana Persone Down”, sezione di Taranto.

Un evento rivolto agli appassionati di auto d’epoca, ma coniugato anche alla sensibilizzazione sulla sindrome di down, per favorirne sviluppo ed autonomia.

I ragazzi ospiti dell’associazione, in qualità di giudici d’eccezione, hanno visto sfilare i numerosi modelli delle auto d’epoca ed hanno potuto esprimere il loro voto.

A conclusione dell’evento la suggestiva passeggiata intorno a Mar Piccolo.

Su questa giornata, che ha visto uniti la passione per le auto vintage e l’attenzione ad un tema sociale come l’inclusività, abbiamo sentito il presidente dell’associazione del Club Jonico “I Delfini”, Ivo Serio e Nino Leone, di “Associazione Italiana Persone Down” sezione di Taranto.