Patto sviluppo e coesione tra governo e Regione. Cosa spetta a Taranto e provincia

L’accordo per lo Sviluppo e la Coesione del governo Italiano con la Regione Puglia, firmato venerdì.

Arrivano in Puglia 4,6 miliardi di euro a cui si aggiungono 1, 7 miliardi del programma operativo complementare. Come verranno impiegati i fondi per Taranto e la sua provincia, cosa è incluso e cosa escluso?

Ne abbiamo parlato con Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia e Mattia Giorno, consigliere del presidente della Regione Puglia Emiliano per Taranto.