Il tarantino Andrea Simonetti migliore attore all’Asti Film Festival

L’attore tarantino Andrea Simonetti è stato premiato all’Asti Film Festival come migliore attore per l’interpretazione nel film “L’abbaglio” di Alessandra Cardone, nella sezione in concorso «La prima cosa bella».

Un riconoscimento importante per Simonetti, all’esordio sul grande schermo in un ruolo da protagonista.

Il film è prodotto dalla Scirocco Film, casa di produzione cinematografica pugliese e racconta una storia vera, quella di Nicola, ristoratore, divenuto amico di un famoso attore americano. Proprio la star s’innamora della sua cucina fino a proporgli di essere soci nella gestione di un ristorante a Hollywood.

L’intervista di Marina Luzzi e Francesco Casula ad Andrea Simonetti