Allerta meteo arancione – 5 dicembre 2024

A seguito delle previsioni meteo che segnalano il rischio di intensi fenomeni temporaleschi e forti raffiche di vento per le prossime 24 ore, la Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta arancione per giovedì 5 dicembre.

In risposta a questa emergenza, il Comune di Taranto ha attivato il Centro Operativo Comunale per la gestione delle emergenze. Sono state disposte misure preventive importanti, tra cui la chiusura del Parco Cimino e dei cimiteri cittadini.

Cosa fare per la tua sicurezza:

– Assicurare oggetti mobili su balconi e terrazzi.

– Prestare attenzione alla guida, moderando la velocità.

– Evitare di sostare vicino a viali alberati, moli e pontili.

– Non fermarsi in aree soggette a rischio di allagamento.

– Verificare il buon funzionamento degli scarichi e delle pompe di sollevamento.

– Evitare ripari sotto alberi o pali in caso di temporali con fulmini.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti https://bit.ly/3CVvp2G