Ancora un incendio nell’ex Ilva, l’allarme sicurezza della Uilm

Un incendio nell’Acciaieria 2 che ha reso l’aria irrespirabile e avrebbe potuto avere un esito anche peggiore. Lo hanno denunciato dalla Uilm di Taranto con una lettera al responsabile delle relazioni industriali, al direttore di stabilimento e al direttore dell’area acciaierie di Acciaierie d’Italia in As, sollecitando chiarimenti. Questo episodio è solo l’ultimo di una serie che pone ancora una volta al centro il tema della sicurezza in fabbrica e della salute dei lavoratori.

Marina Luzzi e Francesco Casula ne hanno parlato con Vito Pastore, coordinatore rsu Uilm di Acciaierie d’Italia