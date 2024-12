Emergenza freddo. Al via la raccolta di coperte per i senzatetto

Emergenza freddo.

Noi & Voi Onlus promuove una raccolta di coperte e piumoni. L’idea è dei partecipanti alle attività del Centro Socio Rieducativo Fieri potest.

Un piccolo atto di generosità per far fronte alle difficoltà di chi vive in strada e rischia il congelamento a seguito delle basse temperature invernali.

Il centro di raccolta Casa Madre Teresa è in via Della Transumanza n°3 e sarà aperto alle consegne dal lunedì al venerdì, tra le 16:00 e le 18:30.

Anèt ne ha parlato con Alessia Santoro, volontaria “Noi & Voi”