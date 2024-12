“Puglia destination go”, ieri tappa a Taranto con l’assessore Lopane

Si è tenuto ieri mattina “Puglia destination go – Organizziamo il turismo”. Incontro con istituzioni e operatori turistici per la nuova organizzazione dell’industria del turismo. Un’opportunità per aprire il confronto sulla governance delle destinazioni pugliesi, presentando modelli operativi e casi di studio, illustrando come sia possibile strutturare e finanziare una DMO (Destination Management Organization) per potenziare lo sviluppo turistico locale.

Le DMO rappresentano un modello organizzativo innovativo, volto a coordinare tutti gli attori del turismo – dalle istituzioni agli operatori privati – per costruire un’offerta integrata, capace di gestire in maniera sinergica le destinazioni pugliesi.

Gli appuntamenti hanno coinvolto specifici operatori: istituzioni, associazioni del Partenariato Economico e Sociale regionale ed enti pubblici, ai quali si sono aggiunti operatori turistici privati.

Il servizio di Valentina Castellaneta