Natale a Taranto. Tra parate, il parco ludico e un villaggio natalizio

Posted at 13:24h in NOTIZIE by Redazione in EVENTI

Condividi la notizia

Il programma “natalizio” proposto dall’amministrazione comunale, con musica e animazione per favorire lo shopping natalizio.

Si comincia domani con la Parata Natalizia al quartiere Paolo VI. Il 7 dicembre l’inaugurazione del Parco Ludico in Piazza Garibaldi.

L’8 dicembre, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:30 alle 20:30, ci sarà la Parata Natalizia in Viale Liguria e l’inaugurazione del “Villaggio di Natale” presso il “BAC-Parco della Musica”. Le casette nei giorni 8, 14, 15, 21, 22 e 23 dicembre, dalle ore 18.00 alle 22.30, saranno animate con attività a tema natalizio e la presenza di babbo Natale.

Il programma poi prosegue il 13 dicembre sera, in via Anfiteatro, il 15 dicembre (al mattino, in corso Vittorio Emanuele, a Talsano, e di sera in via Cesare Battisti, a Taranto), il 20 dicembre (di sera, al rione “Tamburi”) ed il 28 dicembre in Città Vecchia.

Anèt ne ha parlato con il vicesindaco, Gianni Azzaro