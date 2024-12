Pro Loco Fragagnano. Una settimana all’insegna della gentilezza e ospitalità

Posted at 14:01h in NOTIZIE by Redazione in EVENTI

Un’intera settimana per riscoprire il valore della gentilezza e dell’ospitalità. L’iniziativa è della Pro Loco di Fragagnano.

Dal 7 al 14 dicembre prossimi saranno ospiti della cittadina in provincia di Taranto 8 ragazzi dalla Turchia e 8 dalla Macedonia, tra i 15 e i 18 anni, accompagnati da 4 team leaders, che svolgeranno una serie di attività con la gente di Fragagnano, dalla visita guidata nel centro storico di Fragagnano, con guida turistica in inglese, a quella ad Alberobello, passando per poetry slam con una poetessa milanese, yoga e workshop di ceramica.

Anèt ne ha parlato con Cinzia Marzo, della Pro Loco Fragagnano