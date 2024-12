Taranto Innovation Summit. L’impatto positivo dell’innovazione sulla società

Posted at 14:11h in NOTIZIE by Redazione in EVENTI

Ha preso il via ieri e proseguirà fino al 6 dicembre presso l’Arsenale Militare Marittimo, il “Taranto Innovation Summit 2024: Data-Driven Economy”, evento annuale dedicato all’innovazione, organizzato da ITS Academy Mobilità.

Il Summit è nato con l’intento di raccontare l’impatto positivo dell’innovazione nella società. In particolare, l’edizione di quest’anno si focalizza sul rapporto tra innovazione, territorio e sostenibilità.

La prima giornata dell’Evento si è concentrata sul ruolo dei dati in diversi ambiti, tra cui la smartmobility e la logistica, oltre ad ambiente, salute e, più in generale, sostenibilità.

Oggi e domani, studenti, innovatori e startupper si confronteranno sulle soluzioni innovative per la mobilità sostenibile e la logistica.

Il servizio di Dario Murri