21 arresti dei Carabinieri per traffico e spaccio di droga. La base al rione Salinella

Condividi la notizia

Associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di droga. È l’accusa mossa dalla Direzione distrettuale Antimafia di Lecce nei confronti di 21 persone arrestate dai carabinieri del Reparto Operativo di Taranto.

Sono 11 quelle finite in carcere e 10 invece quelle per le quali il gip ha disposto gli arresti domiciliari. L’inchiesta dei militari dell’Arma ruota attorno al gruppo guidato da Cosimo Leone: per i pm Milto De Nozza della Dda di Lecce e Francesco Ciardo della Procura jonica era lui infatti a tirare le fila del gruppo che aveva la sua centrale al rione Salinella e contatti con le province di Bari, Lecce, Cosenza e Foggia.

Il gruppo, stando a quanto emerge dall’ordinanza, aveva come suoi fornitori grossisti di Oria e del Barese. Complessivamente sono 55 le persone iscritte nel registro degli indagati.

Le interviste durante la conferenza stampa.