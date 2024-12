Crac banca Valle d’Itria e Magna Grecia, tutti assolti

«Il fatto non costituisce reato». È la formula con cui sono stati assolti i 12 imputati del processo per l’inchiesta sul fallimento della banca Popolare della Valle d’Itria e Magna Grecia: per l’accusa, a causare il tracollo del 2012 furono una serie di operazioni finanziarie, tra cui prestiti a soggetti senza garanzie per 3 milioni di euro. La pubblica accusa aveva chiesto una condanna a 6 anni di reclusione per tutti gli imputati, ma i difensori sono riusciti a dimostrare l’innocenza dei propri assistiti.

