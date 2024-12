Geo Barents domani nel porto di Taranto, l’intervista al capo squadra ricerca e salvataggio

Condividi la notizia

La Geo Barents di Medici senza frontiere è in arrivo a Taranto. Sarà in porto domani alle 6.

Sono 45 i migranti salvati nel Mediterraneo e in arrivo in porto. Provengono da Bangladesh, Pakistan e Siria. Tra loro anche 3 minori non accompagnati.

Marina Luzzi e Francesco Casula hanno intervistato Riccardo Gatti, capo squadra ricerca e salvataggio della Geo Barents