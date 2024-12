In questo weekend le stelle di Natale AIL anche a Taranto

Anche a Taranto i banchetti dell’Ail.

Oltre alle tradizionali stelle di Natale, in questo weekend sarò possibile acquistare panettoni, set di vino e cioccolato e diversi tipi di piante grasse.

In città i volontari dell’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma, saranno in piazza Sicilia, davanti alla Concattedrale, in viale Magna Grecia e in piazza Carmine, nel borgo umbertino. Il ricavato andrà alla ricerca.

Anèt ne ha parlato con Patrizia Casarotti, presidente di AIL Taranto