Partito anche a Leporano il cartellone di eventi per il Natale

È partita la rassegna natalizia a Leporano.

Spettacoli di intrattenimento, mercatini e parate natalizie; proiezioni cinematografiche a tema e una tombola solidale, tornei sportivi e visite guidate. Queste alcune delle iniziative in programma per adulti e bambini.

Previsto anche un concorso per premiare i balconi e presepi più belli. Gli appuntamenti si concluderanno il 19 gennaio.

Anèt ne ha parlato con l’assessora comunale Iolanda Lotta