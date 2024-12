Taranto capitale del turismo con BTM InterAzioni Special Edition

Posted at 14:33h in NOTIZIE by Redazione in EVENTI

Esperienze e strategie per promuovere il territorio e rafforzare l’accoglienza turistica locale, valorizzando pienamente Taranto e promuovendo un turismo autentico e sostenibile, in grado di coinvolgere la comunità locale. È stato l’obiettivo dell’evento itinerante di BTM InterAzioni – Special Edition.

Ieri l’ultimo appuntamento a Palazzo Pantaleo, durante il quale si sono tenuti una masterclass per gli studenti delle scuole e università locali e un B2B per dare l’opportunità agli operatori turistici locali di incontrare buyer nazionali e internazionali.

Diversi anche gli incontri formativi, tra i quali “Branding e strategia nell’ospitalità” per illustrare come distinguersi online e fidelizzare il cliente e “Destination Wedding”, volto a immaginare Taranto come meta privilegiata per i matrimoni.

Le interviste di Dario Murri