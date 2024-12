Torna finalmente il TG di Studio 100 – Da lunedì 16 Dicembre

Da lunedì 16 Dicembre, non perdere l’appuntamento con

il TG delle ore 14: ogni giorno, le notizie di Taranto e del territorio,

cronaca, attualità, sport e meteo, per tenervi sempre informati. 🌍

👉 Prima del TG, un breve spazio con le notizie principali dall’Italia e

dal mondo, per una visione completa degli eventi che contano.

📅 Lunedì 16 alle ore 14:00: il primo e rinnovato TG di Studio 100 ti aspetta

—

📲 Scarica l’app: https://linktr.ee/studio100tv

💻 Guardaci in streaming su: www.studio100.it

📻 Ascoltaci su Radio Cittadella: frequenza 96.5 FM

🖥️ Canale 98 del digitale terrestre visibile in provincia di

Taranto, Brindisi, BAT e Bari.