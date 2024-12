Il comico Mandrake in visita ieri ai bambini di pediatria e oncoematologia del SS. Annunziata

Posted at 14:09h in NOTIZIE

Ieri mattina la visita al reparto di pediatria e oncoematologia pediatrica dell’ospedale SS. Annunziata del comico Giuseppe Ninno, in arte Mandrake e del gruppo comico The Lesionati.

“Facendo sorridere i bambini – il suo commento a margine della visita – si dà e si riceve anche. Un sorriso di un bambino, soprattutto in questi contesti difficili, e in un periodo come Natale, te lo porti dentro sempre”.

