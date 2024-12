Stazione di Taranto. Al via i lavori di riqualificazione

Al via i lavori di riqualificazione da 38 milioni di euro dei fondi Pnrr per la stazione ferroviaria di Taranto. Per vederla completata bisognerà aspettare giugno 2027.

Numerosi i cambiamenti previsti, che vanno dai corridoi alla biglietteria, dall’atrio agli ascensori vetrati che collegheranno ai binari, dal secondo accesso al piazzale antistante la struttura.

Anche un nuovo parcheggio di interscambio di circa 40 posti, con un terminal bus e la fermata delle Brt e interventi di adeguamento delle scale, una nuova illuminazione e l’installazione di sedute e percorsi tattili per ipovedenti lungo i marciapiedi.

I lavori procederanno per fasi, di modo da rendere fruibile lo scalo durante tutto il periodo di cantierizzazione.

Il servizio di Valentina Castellaneta