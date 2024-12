Basket, Il CJ Taranto nella tana della capolista

Mercoledì di campionato per il CJ Basket Taranto che nella serata sarà di scena sul parquet della Tendostruttura di Monopoli in una sfida che vedrà opposti i ragazzi di coach William Orlando alla capolista Manelli, per il più classico dei testacoda.

Nonostante la classifica deficitaria Salerno e soci, sembrano non avere alcuna vogli di recarsi in casa della prima della classe con il ruolo di vittima sacrificale appiccicato addosso. Al netto delle differenze tecniche tra le due compagini infatti, i rossoblu sanno bene di non aver nulla da perdere in un appuntamento che pone il completo carico delle responsabilità sulle spalle della formazione guidata da coach Carolillo, che dopo aver conquistato la vetta liquidando la pratica Mola, si trova adesso in vetta in coabitazione con Bisceglie, Dinamo Brindisi ed Avellino.

Ad alimentare la fiammella del colpaccio, sono i segnali lasciati in dote dall’ottima prova offerta contro Benevento nell’ultimo turno di campionato, quando i rossoblu, nonostante l’apporto monstre di Giovara e Salerno e la freschezza del comparto verde, targato Virtus, hanno solo sfiorato il successo, incappando in una giornata caratterizzata da una buona dose di sfortuna.

Testa sotto e pedalare, anzi continuare a pedalare quindi per la truppa jonica che questa sera e poi in occasione della gara contro Avellino, sa di giocarsi a mente libera due chance per regalarsi un Natale più sereno.

Arbitri della sfida saranno Luca Mogavero di Bellizzi e Mauro Sacco di Salerno. Palla a due alle ore 20.00.