Calcio, Taranto: Fideiussione, fumata grigia

Condividi la notizia

Sembrava essere uno stop, per poi rivelarsi “solo un rallentamento” nella corsa che porta alla sostituzione della fideiussione. La problematica, risalente alla scorsa settimana, deriverebbe non dalle mancate garanzie economiche, e tantomeno dalla documentazione allegata, che avrebbero soddisfatto invece i vertici federali preposti al controllo, ma per la volontà della Federazione di non accettare, come da regolamento ufficiale, una fideiussione emessa da una banca che non possiede filiali sul territorio italiano.

Campbell ed il suo entourage sarebbero già al lavoro per ovviare a questo imprevisto, ottemperando alla sostituzione con modalità concordate con la Federazione giá nella giornata di giovedì 12 dicembre.