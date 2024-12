Kyma Ambiente premierà chi conferisce organico ogni giorno

in EVENTI

Presentata ieri mattina la nuova iniziativa di Kyma Ambiente, “Fatti mandare dalla mamma a prendere il premio”.

L’iniziativa, che partirà il 12 dicembre e terminerà il 19 gennaio 2025, sarà attiva lunedì, giovedì e sabato nelle fasce orarie 14.00 – 16.00. In questi giorni e orari, i cittadini potranno conferire in busta compostabile la loro frazione organica in una delle dieci postazioni presenti nel borgo.

Ogni utente potrà farlo una volta al giorno, portando con sé carta di identità o tessera sanitaria.

Coloro i quali avranno conferito tutti i giorni parteciperanno all’estrazione finale con in palio biciclette, buoni spesa e buoni benzina.

Le interviste