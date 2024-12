Lavoratori appalti comunali, c’è una proroga di tre mesi

Una proroga del servizio fino al 31 marzo 2025 e l’impegno a rimodulare la gara d’appalto al Comune di Taranto, per trovare le risorse finanziarie necessarie per salvare posti di lavoro e servizi. L’anno si chiude con una buona notizia per i 150 lavoratori dell’appalto del Comune, che rischiavano di perdere la propria occupazione, dopo quasi 25 anni di servizio.

Marina Luzzi e Francesco Casula hanno intervistato Paola Fresi, segretaria generale della Filcams Cgil di Taranto