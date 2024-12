Mondiali Nuoto, 100 rana: Pilato fuori dalle semifinali

Condividi la notizia

Benedetta Pilato fuori dalle semifinali per l’Oro Mondiale. La notizia è una di quelle che fa clamore, vista la caratura della nuotatrice tarantina, che a Budapest non è riuscita a superare lo sbarramento della batteria dei 100 metri rana, concludendo la propria prova con un tempo di 1’05″30 (ventesima posto per lei), che non le consentirà quindi di accedere alla semifinale.

“Non mi sentivo male in acqua, non so cosa ho sbagliato. Un mese fa agli assoluti sono andata forte” – ha commentato a caldo l’atleta jonica, che nonostante la delusione per l’eliminazione, ha già messo nel mirino le qualificazioni dei 50 metri rana, in programma per sabato 14 dicembre.