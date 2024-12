“Orfeo in Jazz”. Si parte il 21 dicembre con Fabrizio Bosso e Mario Biondi

Posted at 14:50h in NOTIZIE by Redazione in EVENTI

Condividi la notizia

Fabrizio Bosso con Mario Biondi, Cinzia Tedesco ed Enrico Rava, sono tre i grandi appuntamenti con la musica jazz per la per la seconda edizione della rassegna “Orfeo in Jazz”, diretta da Donato Fusillo.

La partenza, sabato 21 dicembre, con Fabrizio Bosso. il suo quartetto e Mario Biondi, in un concerto di Natale che ripercorrerà il repertorio dei due artisti, inclusi i brani del disco “Merry Christmas Baby”, pubblicato nel 2017 e in cui Bosso propone una versione originale delle più belle canzoni natalizie.

Il servizio di Valentina Castellaneta