Delfini e biodiversità marina, il progetto di JDC per i minori svantaggiati

Sono iniziate le attività della Jonian Dolphin Conservation, per “BES-T Community in Best Practice”, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, che in tre anni coinvolgerà 1800 minori disabili, BES, DSA e normodotati in svantaggio sociale o educativo, di Taranto e provincia.

Per i minori un’uscita in mare a bordo dei catamarani con l’osservazione diretta dei delfini nel loro habitat naturale finalizzata alla raccolta dati e al campionamento degli stessi. Successivamente, il coinvolgimento in attività di approfondimento presso il centro di ricerca KETOS, sede della Jonian Dolphin. In conclusione, un laboratorio con attività di rielaborazione artistica della loro esperienza.

Anèt ne ha parlato con Alberto Tonoli, project manager di Jonian Dolphin Conservation