Oncoematologia: i Neri per caso all’Orfeo in sostegno dei bambini

Posted at 15:50h in NOTIZIE by Redazione in EVENTI

Condividi la notizia

I Neri per caso, accompagnati dall’Orchestra giovanile della Magna Grecia, saranno protagonisti del concerto “La solidarietà in musica”, in sostegno del reparto di Oncoematologia pediatrica “Nadia Toffa” dell’ospedale SS. Annunziata, per tramite dell’Associazione dei genitori tarantini di Oncoematologia.

Il concerto si terrà mercoledì, 18 dicembre, alle 20.00, al Teatro Orfeo.

Le interviste