Raccolta fondi e Casa del Natale: le iniziative dell’oratorio “L’Aquilone”

“Fai rete anche tu!” e “La Casa del Natale”.

Una raccolta fondi e un evento natalizio sono le iniziative dell’oratorio “L’Aquilone”, nel quartiere Paolo VI.

La prima a sostegno della creazione di un campetto di calcio A5 per bambini e ragazzi, la seconda, in programma il 22 dicembre, dalle 17.30 alle 20.30, per attendere insieme il Natale e il cui ricavato sosterrà le attività dell’associazione “VIDES Paolo VI ODV – Oratorio L’Aquilone”.

Anèt ne ha parlato con suor Maria Rita Di Leo