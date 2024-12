Volley, parte da Milano il ritorno della Gioiella Prisma

Prima di ritorno per la Gioiella Prisma Volley, che domenica alle ore 16 sarà di scena all’Allianz Cloud Arena per un match di grande importanza sia per la compagine jonica che per quella meneghina.

Il netto 3-0 con il quale Taranto si era imposta nella sfida d’andata, non deve trarre in inganno, con Milano che rispetto al precedente si presenta attraversando un momento di forma diametralmente opposto. Dopo un inizio di stagione complicato, infatti, la compagine di Lucio Fusaro si è rialzata, esprimendo una pallavolo di livello specialmente in Champions League, grazie alle prestazioni di Louati, Reggers, Kaziyski orchestrati dal bravissimo Paolo Porro.

In casa Gioiella l’obiettivo è ritrovare un po’ di continuità. La squadra di coach Boninfante ha alternato ottime prestazioni a qualche passo falso, ultimo quello con Verona, e in questo momento il gruppo ha bisogno di una bella prestazione che possa rilanciare le ambizioni per il prosieguo della stagione. performance di alto livello.

“Questa partita servirà a ritrovare un po’ di certezze e buon gioco che non siamo riusciti a esprimere nella partita con Verona – ha dichiarato uno dei tanti ex della contesa, vale a dire Fabrizio Gironi, transitato da Milano tra il 2018 ed il 2020 -, sicuramente Milano non sarà la stessa squadra del girone di andata, lo confermano anche molti degli ultimi risultati, vedi una vittoria su un campo difficile come quello di Modena, ma anche le prestazioni che stanno avendo in Champions League. Loro sono una squadra che ora ha trovato la sua grinta e ha anche dei terminali offensivi importanti come Reggers che è uno dei migliori realizzatori del campionato, Kaziyski e Louati che sono due giocatori molto esperti, Louati anche campione olimpico, gente che sa giocare molto bene a pallavolo e in questo periodo lo sta dimostrando. Sarà quindi una partita molto difficile come alla fine lo sono tutte quelle di questo campionato”

Appuntamento domenica alle 16:00, con diretta su DAZN e VBTV.