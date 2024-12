All’I.C. San Giovanni Bosco, un open day per far conoscere l’offerta formativa

2024-12

Due giornate di open day dell’I.C. San Giovanni Bosco di Taranto, per far conoscere l’offerta formativa ai bambini e alle loro famiglie.

Il primo incontro si è tenuto ieri ed il secondo è previsto per il 16 dicembre, a partire dalle 10:30.

Giochi educativi, workshop scientifici, linguistici e sulla Stem Experience e la presentazione del nuovo indirizzo musicale per la scuola secondaria di primo grado, con la possibilità di scegliere uno strumento tra pianoforte, sassofono, chitarra e percussioni.

L’istituto, dallo scorso anno, ha avviato diversi progetti per dotare la scuola di un’aula immersiva e ausili tecnologici innovativi, come i visori ottici per la realtà virtuale o aumentata e i droni, che rendono le lezioni sempre più interattive.

