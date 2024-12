Basket, il Cj “chiama” i tifosi per la sfida contro Avellino

Condividi la notizia

Il CJ Basket Taranto chiama a raccolta il proprio pubblico per riempire il più possibile il palazzetto di via Venezia sabato 14 dicembre, ancora in anticipo, alle ore 20 quando i rossoblu saranno impegnati contro la Felice Scandone Avellino nella quindicesima giornata del girone G di serie B Interregionale, quarta di ritorno.

Al netto di una stagione certamente non esaltante, i cussini continuano a lottare come accaduto in occasione della trasferta di mercoledì sera quando, nonostante le assenze, per due quarti hanno impegnato severamente la Manelli Monopoli capolista del girone.

A complicare la rincorsa del CJ ci ha pensato il calendario che pone davanti un’altra prima della classe, ovvero la Felice Scandone Avellino reduce da un giorno in meno di riposo avendo giocato e vinto a Mola giovedì sera, raggiungendo in vetta alla classifica del girone proprio Monopoli.

Impegno certamente proibitivo per la compagine tarantina che confida nel calore del pubblico del PalaMazzola in quello che sarà l’ultimo impegno casalingo dell’anno prima dell’ultima gara, a Brindisi, il 21/12 e della sosta natalizia.

Appuntamento dunque sabato 14 dicembre al PalaMazzola di Taranto con ingresso libero da via Venezia, palla a due alle ore 20. Arbitri del match: Caputo Antonio di Lamezia Terme (CZ) e Greco Gianmarco di Settingiano (CZ).