Stadio Iacovone, ecco quando termineranno i lavori

Nel pomeriggio di giovedì 12 dicembre nella sede della struttura commissariale di Taranto, il commissario per l’attuazione delle opere per i Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”, Massimo Ferrarese, con la sua struttura tecnica, coordinata dall’ingegner Silvio Scarcelli e con il responsabile unico del progetto, il funzionario del Comune di Taranto, ingegner Alessandro Zito, ha incontrato l’impresa aggiudicataria dei lavori per la ricostruzione dello stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto (importo pari a 37,4 milioni di euro). Hanno partecipato all’incontro il rappresentante dell’impresa esecutrice Seli Manutenzioni Generali Srl di Monza, l’ingrgner Riccardo Cucini, i progettisti ingegner Alessandra Romano, Tobia Zordan, Federico Rosa e l’architetto Alberto Cecchetto.

I lavori, stando a quanto riportato nel cronoprogramma d’appalto, partiranno entro fine gennaio 2025 per concludersi nella primavera del 2026, protraendosi quindi per 459 giorni.

“Questa è una giornata importante per l’avvio della realizzazione dell’impianto bandiera dei Giochi del Mediterraneo e rappresenta il coronamento dello sforzo portato avanti in questi mesi dalla struttura commissariale”, ha dichiarato il commissario Ferrarese a margine dell’incontro.