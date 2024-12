Basket, Dynamic Taranto a Castellana per allungare la striscia

Riparte da Castellana Grotte la marcia di Dynamic, che dopo il colpo interno contro Mola, va a far visita ad un’altra compagine barese. Massima concentrazione, nella parole dell’under Samuele Spedicati, che in vista del terzo impegno analizza il percorso della compagine biancazzurra

“Certamente, la vittoria contro Mola ci ha dato grande carica e fiducia. È stata una partita importante per ritrovare la giusta mentalità e dimostrare il nostro valore, soprattutto davanti al pubblico tarantino. Arriviamo alla gara con il Castellana Grotte con determinazione, consapevoli che dobbiamo continuare a lavorare sodo, cercando di migliorare ogni aspetto del gioco. Vogliamo costruire qualcosa di solido partendo da questa vittoria per trovare continuità e dimostrare di poter competere con tutti. Alberobello? Purtroppo, non siamo riusciti a esprimere il nostro potenziale. Credo che quella partita ci abbia insegnato molto: l’approccio iniziale non è stato dei migliori, e abbiamo pagato qualche errore di troppo sia in difesa che in attacco. L’inizio del campionato, di solito, serve ad amalgamare la squadra ed a creare le giuste sinergie. Contro Mola, infatti, siamo scesi in campo più concentrati e con un gioco di squadra più fluido. Stiamo imparando a correggere i nostri errori e a essere più solidi mentalmente, e questa crescita si è vista nella seconda partita”.

Spedicati poi parla del proprio momento personale: “Questa è la mia esperienza in un campionato senior e posso dire che il livello è molto alto e competitivo. Ogni squadra ha esperienza, voglia di far bene e grande competizione, quindi non ci sono partite scontate. È un ambiente stimolante, coinvolgente, che mi spinge a migliorare ed a mettermi in gioco ogni giorno. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra e di poter dare il mio contributo. Sarà un percorso in salita, ci confronteremo con giocatori di ottimo livello ma questo ci spingerà a fare sempre meglio, così da poter realizzare i traguardi prefissati”.