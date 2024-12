Calcio, Taranto: ansia closing, sul piatto il futuro del calcio

Il mancato closing si tinge di giallo. Doveva essere il giorno del passaggio di consegne, e invece si è trasformato in una vera e propria strettoia per Mark Campbell e per il gruppo Apex che ad una tornata dall’arrivo si sono trovati davanti un ostacolo difficile da superare. Stando a indiscrezioni raccolte, il fondo americano avrebbe predisposto nella mattinata di venerdì una serie di pagamenti tali da consentire nei tempi, il saldo delle spettanze verso i tesserati ma che la non piena operatività dei conti del club rossoblu, lungaggini dovute alla burocrazia bancaria italiana ed un’errata valutazione delle tempistiche da parte del gruppo americano avrebbero impedito di processare l’operazione.

Tutto perduto? Non proprio, perché la volontà delle due parti di procedere nella direzione del closign, tiene ancora aperta la porta al lieto fine.

Proprio in questi minuti infatti Mark Campbell ed il suo entourage, che hanno provveduto a sostenere le spese ordinarie relative a questo week end, sia per la prima squadra che per il settore giovanile, sarebbero impegnati in una serie di incontri e call per riuscire a risolvere la grana, puntando sulla ricerca di una soluzione “interna” che possa consentire il saldo delle pendenze nei tempi previsti dalla Federazione.

Tuttavia non appare remota la possibilità che si possa giungere alla chiusura della trattativa, anche laddove la scadenza del 16 dicembre non venga rispettata, con il grave handicap di ritrovarsi sul groppone una nuova penalizzazione che farebbe sprofondare il Taranto a meno tre, azzerando praticamente le speranze di salvezza.