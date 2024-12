Basket F, superDinamo, Fasano ko

La Nuovi Orizzonti riprende la marcia stendendo sul parquet del PalaMazzola, Fasano, a margine di una gara combattuta, che però ha visto le tarantine gestire in maniera impeccabile le varie fasi della contesa.

Se l’obiettivo era riprendere la marcia dopo l’ultimo ko inflitto dalla capolista Catanzaro, va sottolineato come le tarantine lo abbiano ampiamente centrato, grazie al bel gioco e all’ impegno encomiabile, approfittando anche del calo nella ripresa dell’avversario, a partire dal terzo quarto Taranto ha dimostrato di essere più squadra, più caparbia.

Parte bene Fasano che si affida già a tiri dalla lunga distanza della ex Alice Lucchesini. Amila Smajic, Chiara Mastrototaro e Anna Maria Kolyandrova, quest’ultima con tripla, pareggiano i conti. Lucchesini ancora a canestro dall’arco, le due squadre si rispondono colpo su colpo. È la Nuovi Orizzonti a spuntarla nel primo quarto, grazie a due azioni in solitaria di Kolyandrova, che in contropiede è rapida. Prosegue l’equilibrio nel secondo periodo. Da segnalare, il ritorno convincente di Natalia Smaliuk e il contributo delle under, Erika Martelli e Annapia Molino. La formazione di coach Lovecchio è sulle spalle di Yana Rabchuk, capace di assicurare canestri per tutta la gara, e va in vantaggio 40-42 al lungo intervallo.

Taranto cresce nel terzo quarto, battezzato dai canestri di Smaliuk e Molino, fino a mandare a referto la giovane Carol Manco. Con la tripla di Mastrototaro le ioniche aumentano il gap a più 9 (54-45). Fasano prova a recuperare, ma nell’ultimo quarto ancora Mastrototaro, con una tripla, rimette la stessa distanza (68-59).

Nonostante la fase sia favorevole alle ragazze di coach Caricasole, che prendono sempre più consapevolezza dei propri mezzi, Taranto allunga sino a chiudere sull’83 – 69, regalando al pubblico accorso, una serata di festa.

Dinamo Nuovi Orizzonti Taranto – Lain Basket Fasano 83 – 69 ( 20 – 19, 40 – 42, 65 – 59)

Taranto: Smaliuk 16, Kolyandrova 15, Mastrototaro 18, Saponaro, Gobbi n.e., Iob 9, Smajic 4, Gismondi 7, Cascione, Martelli 4, Molino 8, Manco 2. (All.re Giulio Caricasole – 1* Ass. all.re Mimmo Calviello).

Fasano: Postigo Lopez 3, Orosz 4, Golemi, Ferraretti 7, Avenia 8, Sabato n.e., Lucchesini 22, Pinto n.e., Giannuzzi, Rabchuk 25. (All.re Giuseppe Lovecchio – 1* Ass. all.re Maurizio Santoro).

Note: Spettatori 250 circa. Uscite per cinque falli: Postigo Lopez (Fasano). Nessuna uscita per Taranto.

Arbitri: Francesco Conte di San Pietro Vernotico (Brindisi) e Emanuele Agresta di Brindisi.

Quintetti iniziali

Taranto: Kolyandrova, Mastrototaro, Iob, Smajic, Cascione.

Fasano: Postigo Lopez, Ferraretti, Avenia, Lucchesini, Rabchuk.