Basket, il CJ ci mette tutto ma alla fine vince Avellino

Nulla da rimproverarsi. Il CJ esce dal parquet del Palamazzola sconfitto, ma senza rimpianti, cedendo alla capolista Scandone, giocandosela alla pari sino all’ultimo possesso.

Termina 56-74 nell’anticipo della quindicesima giornata del girone G di serie B Interregionale, quarta di ritorno, ma è uno di quelle sconfitte che non lasciano l’amaro in bocca e anzi servono da iniezione di fiducia in vista del futuro.

Nonostante la perenne emergenza, Taranto ha lottato su ogni possesso mettendo spesso in difficoltà la capolista irpina che ha spaccato la partita nei primi due quarti a suon di triple, mostrando al pubblico tarantino i motivi del primo posto in classifica.

Taranto parte con Facciolà, Amorelli, Giovara, Invidia e Salerno. Avellino risponde con Trapani, Soliani, Pichi, Stefanini e Paglia.

Iniziano a razzo gli ospiti che chiudono il primo quarto sul 15 – 23.

Il secondo periodo si apre col canestro di Ianniccelli, le triple biancoverdi continuano a entrare come se il canestro fosse un catino, anche Iacorossi si iscrive a referto ma stavolta Taranto risponde per le rime con l’orange Gigante, che fissa il punteggio sul 18-29. Gli sforzi del CJ vengono vanificati dalle solite triple avellinesi, con Pichi che fa doppietta e Soliani che sulla sirena segna il 26-47 con cui si arriva all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto, il copione non cambia: Avellino riparte da dove aveva finito, cioè dalla tripla di Soliani. Salerno e Facciolà tengono a galla i rossoblu che si accendono con la tripla di Invidia del -19 ma sprecano un paio di possessi e buone difese per accorciare il gap. Campo libero allora per Avellino che alza il ritmo e chiude il parziale sul 41-60.

Montanaro e Gigante nell’ultimo quarto provano a caricarsi sulle spalle la squadra ma il punteggio conclusivo recita 56-74, nell’ultima partita casalinga dell’anno che il CJ Taranto chiuderà sabato prossimo 21 dicembre a Brindisi nel derby con la Dinamo prima della sosta natalizia.