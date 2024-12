Calcio, Taranto, é buio totale. Il Monopoli surclassa i rossoblu

Crolla il Taranto, che esce sonoramente sconfitto dal Veneziani di Monopoli. Gara senza storia, decisa giá nel primo tempo dai padroni di casa, capaci di colpire al primo affondo, annichilendo di fatti un Taranto mai sceso in campo.

La cronaca della gara parla di un copione senso unico, con i biancoverdi che passano giá al quinto: cross dalla sinistra, Grandolfo svetta di testa indisturbato e porta avanti i suoi. Al 23’ingenuitá di Mastromonaco che stende Bruschi, per il direttore di gara è calcio di rigore, che lo stesso numero 98 trasforma.

La giornata orribile della formazione tarantina continua tre minuti più tardi, quando Falzerano dalla destra mette al centro per l’accorrente Bruschi che in acrobazia firma il tris.

La squadra di Cazzarò praticamente non si vede e per annotare il primo squillo bisogna attendere il 42′ quando una conclusione di Speranza viene deviata sul fondo.

Nel secondo tempo complice la consueta girandola di sostituzioni, i ritmi si abbassano con il Monopoli che giostra a proprio piacimento le operazioni di gioco, e la compagine rossoblu incapace di creare qualsivoglia tipo di occasione pericolosa, sino al minuto settantadue quando Speranza taglia in due l’out di destra e mette al centro per Zigoni che spara alto. L’ultimo acuto della contesa lo regala Pace, che all’89’ con un pregevole diagonale, firma il quattro a zero definitivo. Vola la compagine adriatica, per il Taranto é notte fonda con la salvezza adesso, é molto più di un miracolo sportivo.

MONOPOLI (4-2-3-1): 1 Vitale; 77 Viteritti, 6 Miceli, 5 Angileri (88′ 71 Cellamare), 33 Yabre (66′ 3 Pace); 8 Battocchio, 19 De Risio (74′ 18 Virgilio); 32 Falzerano (74′ 21 Scipioni), 10 Bulevardi, 98 Bruschi; 9 Grandolfo (67′ 45 Yeboah). A disposizione: 12 Garofani, 4 Bizzotto, 7 De Sena, 13 Fazio, 16 Valenti, 25 Ferrini, 53 De Vietro. Allenatore: Colombo

TARANTO (3-4-1-2): 1 Del Favero; 6 Shiba (45′ 5 Marong), 4 De Santis, 14 Verde; 72 Mastromonaco, 8 Fiorani (63′ 18 Schirru), 39 Iervolino (82′ 17 Sacco), 24 Speranza; 20 Guarracino; 99 Battimelli, 11 Zigoni. A disposizione: 94 Meli, 27 Garau, 33 Vaughn, 34 Locanto, 77 Zerbo, 80 Fiorentino. Allenatore: Cazzarò

Arbitro: Stefano Striamo di Salerno

Assistenti: Luca Chiavaroli di Pescara e Cristian Robilotta di Sala Consilina

Quarto Ufficiale: Gabriele Totaro di Lecce

Marcatori: 5′ Grandolfo (M), 24′ Bruschi (M), 26′ Bruschi (M), 89′ Pace (M)

Ammoniti: 16′ Shiba (T), 24′ Mastromonaco (T), 30′ Fiorani (T), 34′ Speranza (T), 80′ Battimelli (T), 81′ Angileri (M)

Espulsi: –