Volley, ciclone Milano, Gioiella ko

Non riesce il bis ai ragazzi di coach Boninfante, che subiscono la vendetta di Milano.

In Lombardia, Taranto cade e perde il match per 3-0 ( 25-21, 25-19, 25-21), nonostante un buon punto a punto iniziale che ha permesso ai rossoblù di restare in partita per tutta la durata della sfida.

Nel corso della partita, coach Boninfante ha potuto provare una soluzione con tre schiacciatori dal secondo set, con Hofer in veste di opposto che ben figura e chiude con 8 punti finali, soluzione alternativa al classico modulo con Gironi. Held e Lanza chiudono con 10 e 9 punti finali, rientra anche Rizzo in campo.

L’intera posta in palio se l’aggiudicano i padroni di casa, che con concretezza e cinismo hanno conquistato i punti finali dei set, trascinati da Reggers, mvp del match con 19 punti totali.

I rossoblu restano quindi al decimo posto con tre lunghezze di vantaggio su Monza, prossimo impegno il 22 dicembre, al PalaMazzola contro la vicecapolista Itas Trentino.