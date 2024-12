Calcio, Apex: “Lavoriamo per risolvere i problemi”

Condividi la notizia

Apex torna a parlare e lo fa attraverso un comunicato stampa. Il fondo Americano “rassicura” la piazza: l’obiettivo resta quello di giungere al closing nel minor tempo possibile e di saldare le spettanze nei confronti dei tesserati.

Di seguito il testo integrale della nota stampa pervenuta in redazione:

“Nei giorni scorsi Apex Capital Global LLC, come ormai sapete, non è riuscita a rispettare la scadenza collegata al deposito della fideiussione bancaria (prevista per la data del 13 dicembre scorso). Ciò è stato causato, purtroppo, da problematiche al di fuori dal nostro controllo/volontà.

Nello specifico, il conto bancario del Taranto FC 1927, fino a giovedì pomeriggio, era bloccato risultando in alcun modo non operativo. Inoltre due bonifici di Apex (nelle giornate di mercoledì e giovedi scorsi) sono stati respinti (sempre a causa del suddetto blocco), nonostante avessimo ricevuto rassicurazioni che il conto corrente del club fosse operativo.

Pur in presenza di questa problematica stiamo continuando, come Apex, a lavorare per la chiusura positiva dell’accordo e per il pagamento degli stipendi dei tesserati. Vi aggiorneremo, molto presto, appena potremo fornire ulteriori novità in merito.

Sempre per trasparenza e completezza nell’informazione ci teniamo a sottolineare che l’amministrazione comunale è totalmente estranea alle dinamiche/interlocuzioni tra le controparti coinvolte in questa trattativa.

Ringraziamo infine i tifosi e la comunità di Taranto per la pazienza e la comprensione”.