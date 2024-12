Calcio, Taranto: lancio di sassi contro il bus dei calciatori

Non c’è pace per il Taranto. La squadra di Michele Cazzarò, al centro di un’estenuante trattativa per la cessione del pacchetto di maggioranza, uscita frastornata dal match di Monopoli, perso per quattro a zero, ha dovuto fare i conti anche con un episodio che nulla ha a che vedere con il calcio.

Al rientro dalla trasferta barese infatti, il bus che trasportava i calciatori, è stato fatto oggetto di un lancio di sassi, che ha danneggiato il mezzo. Gli autori del gesto restano al momento senza nome, poiché dileguatisi all’arrivo delle forze dell’ordine.

Fortunatamente non sono segnalati danni ai membri del gruppo squadra, che però ovviamente vive con apprensione le vicissitudini a causa della tensione che si è creata attorno al club.