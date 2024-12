Interruzione energia in Città vecchia: Confesercenti Taranto pensa alle vie legali contro Enel

“Non escludiamo di adire le vie legali contro Enel”. Lo afferma Francesca Intermite, presidente provinciale di Confesercenti Taranto, nell’intervista a Marina Luzzi e Francesco Casula.

Domani, martedì 17 dicembre, dalle 8:00 alle 16:00, sono previste otto ore di interruzione dell’energia elettrica in Città vecchia a causa di interventi di manutenzione necessari sulla rete. E non si tratta della prima volta. Ciò comporterà gravi disagi per le famiglie e le numerose attività commerciali del borgo antico.

Confesercenti Taranto chiede un intervento del sindaco con l’adozione di una misura straordinaria, come un’ordinanza che regolamenti le interruzioni e minimizzi i disagi per le imprese. Inoltre, è stata avanzata la proposta di effettuare i lavori durante la notte o di fornire, in via preventiva, generatori di corrente alternativi per le attività colpite.