Calcio, Taranto, ore di attesa

Ore di attesa attorno al pallone rossoblu. La giornata trascorsa avrebbe dovuto rappresentare un punto di svolta nelle vicissitudini legate al closing ma soprattutto riguardo all’affaire stipendi e invece nessuna comunicazione ufficiale giunge né da Apex, cui spettava l’onere di saldare le spettanze e tantomeno dal Taranto Calcio.

Un silenzio che oltre ad alimentare quel clima rovente che ha portato la piazza al limite della sopportazione, non fa altro che accumulare nubi sul futuro immediato e non del Taranto, che in caso di mancato pagamento degli stipendi ai propri tesserati, rischierebbe seriamente una penalizzazione monstre che comprometterebbe definitivamente la corsa dei ragazzi di Cazzarò alla salvezza, già oggettivamente complicata.

Sulla stessa barca del Taranto ci sarebbe la Turris, che però stando agli ultimi rumors giunti dalla Campania avrebbe ottenuto la tanto sospirata rateazione da parte dell’Inps e sarebbe riuscita in extremis ad adempiere al pagamento delle spettanze, scongiurando il pericolo della radiazione.

Nonostante le sensazioni non siano positive, il quadro della situazione dovrebbe essere chiarito nel corso della giornata odierna sia per la querelle stipendi sia per ciò che riguarda ancora le speranze di arrivare al closing.