Cittadella della carità: ancora nessuna certezza per i lavoratori

Condividi la notizia

Nessuna sicurezza sul futuro e sugli stipendi dei lavoratori della Cittadella.

La riunione, che si è tenuta ieri a Bari, non è servita a fare chiarezza.

Al centro della discussione della task force regionale per l’occupazione, c’erano la salvaguardia della continuità assistenziale e, soprattutto, la tutela dei 160 posti di lavoro. Preoccupazione anche per l’ipotesi “spezzatino”, che vede strade diverse per la Rsa “L’Ulivo”, la casa di cura Arca e gli ambulatori.

Mentre i sindacati chiedono il commissariamento della struttura sanitaria, l’unica speranza l’ha data l’Asl che ha promesso di provvedere al pagamento della fatture di cui la Cittadella è titolare.

Il servizio di Valentina Castellaneta