Manduria. Dal 21 dicembre la mostra “Pace d’Orbi d’Orbis” di Ezia Mitolo

Sculture, installazioni e disegni in dialogo costante con i reperti della Prima e Seconda guerra mondiale per una riflessione sul tema della pace, che parte dal soggettivo per arrivare all’universale.

Opere singole spesso interattive e installazioni con diversi linguaggi visivi.

È la mostra “Pace d’Orbi d’Orbis” dell’artista tarantina Ezia Mitolo, che verrà inaugurata sabato, 21 dicembre, alle 18.30 nelle sale del Museo civico di Manduria

Sarà possibile visitarla fino al 23 febbraio

L’iniziativa rientra nel calendario di eventi natalizi “Manduria Incantata”, organizzato dalla cooperativa Polisviluppo e dall’assessorato a Turismo e Spettacolo del comune di Manduria.

Marina Luzzi ne ha parlato questa mattina con Ezia Mitolo