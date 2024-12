Calcio, Taranto: quale futuro?

In casa Taranto, continua a tenere banco la questione societaria. L’assenza di comunicazioni ufficiali dopo il mancato closing e sopratutto dopo non aver onorato la scadenza relativa agli oneri federali, con conseguente deferimento e probabile nuova maxi penalizzazione in arrivo, getta serie ombre sul futuro immediato, e non del Taranto, che a questo punto rischia seriamente di scomparire dai radar del calcio.

Se da una parte infatti non esiste lo spettro, almeno per ora della radiazione, dall’altra la situazione resta estremamente complessa con Michele Cazzarò, il suo staff ed il Responsabile del settore giovanile, Piergiuseppe Sapio, che dopo oltre ventiquattr’ore di riflessione, sarebbero in procinto di rassegnare le proprie dimissioni. Diventa quindi di principale importanza comprendere chi siederà sulla panchina in occasione della gara con il Giugliano.

Sul fronte calciatori, le cose non sembrano essere più serene con la squadra che potrebbe, come confermato dal rappresentante dell’Associazione Italiana Calciatori, Danilo Coppola, iniziare a pensare alla messa in mora. In tutto questo nessuna traccia di Apex, con Campbell trincerato nel silenzio interrotto solo dal comunicato stampa inoltrato nella mattina di lunedì. Alla luce di quanto accaduto, sembra tuttavia, abbastanza difficile, riuscire laddove ce ne sia voglia e possibilità, riuscire a recuperare la fiducia di una piazza che adesso inizia ad intravedere all’orizzonte, addirittura lo spettro del ritiro dal campionato.